渡辺/東野組が混合複で準優勝、バド世界選手権
発信地：東京
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【8月29日 AFP】バドミントン世界選手権（TotalEnergies BWF World Championships 2022）は28日、東京で各種目の決勝が行われ、混合ダブルスでは大会第3シードの渡辺勇大（Yuta Watanabe）/東野有紗（Arisa Higashino）組が13-21、16-21で中国の第1シード、鄭思維（Zheng Siwei、ツェン・シーウェイ）/黄雅チョン（Huang Yaqiong、ファン・ヤーチョン）組に敗れ、準優勝に終わった。
男子ダブルスではマレーシアの第6シード、アーロン・チア（Aaron Chia）/ウーイック・ソー（Soh Wooi Yik）組が21-19、21-14でインドネシアの第3シード、モハマド・アッサン（Mohammad Ahsan）/ヘンドラ・セティアワン（Hendra Setiawan）組を下して優勝。女子ダブルスでは中国の第1シード、陳清晨（Chen Qingchen）/賈一凡（Jia Yifan）組が22-20、21-14で韓国の第4シード、金昭英（Kim So-Yeong、キム・ソヨン）/孔熙容（Kong Hee-Yong、コン・ヒヨン）組を退け、タイトルを獲得した。(c)AFP