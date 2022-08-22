【8月22日 Xinhua News】中国国家衛生健康委員会は22日、31省・自治区・直轄市と新疆生産建設兵団から21日に報告を受けた新型コロナウイルスの新規感染者（無症状感染者を除く）が427人だったと発表した。

市中感染症例は360人（海南省232人、西蔵自治区55人、陝西省16人、重慶市11人、広東省9人、福建省8人、四川省4人、新疆ウイグル自治区4人、内モンゴル自治区3人、甘粛省3人、山西省2人、浙江省2人、河南省2人、湖南省2人、遼寧省1人、上海市1人、安徽省1人、江西省1人、湖北省1人、貴州省1人、雲南省1人）で、残り67人は境外（外国と中国香港・マカオ・台湾地区）からの輸入症例（広東省17人、天津市13人、北京市10人、上海市6人、福建省6人、四川省5人、黒竜江省4人、遼寧省2人、江蘇省2人、浙江省1人、広西チワン族自治区1人）だった。

新たな死者と感染の疑いがある患者は確認されず、新たに退院した人は293人で、経過観察が解除された濃厚接触者は2万6396人だった。(c)Xinhua News/AFPBB News