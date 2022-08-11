中国稼働中・建設中の原子力発電ユニット数は世界2位
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【8月11日 CGTN Japanese】中国国家原子力安全局副局長、原子力発電安全監督管理司司長の湯搏氏は9日、第29回原子力工学国際会議の開会式で、「2022年6月現在、中国で稼働中の原子力発電ユニットは54基、建設中の原子力発電ユニットは23基で、稼働中·建設中の原子力発電ユニット数は世界2位だ」と発表しました。
湯氏によりますと、現在、稼働中の原発の安全運行指標は絶えず向上し、世界でも先進的な水準に達しています。
中国原子力学会の王寿君理事長によりますと、中国で稼働中の原発設備容量は2025年までに約7000万キロワットに達する見通しだとのことです。
第29回原子力工学国際会議は8日から12日まで、「原子力エネルギーの革新がカーボンニュートラルの未来を後押す」をテーマに北京市と深セン市で開催され、20カ国以上から1200人余りの専門家·研究者が参加しています。
原子力工学国際会議は、米国機械学会と日本機械学会が1991年に共同で発足させたもので、原子力工学分野で最も重要な国際学術会議です。中国原子力学会は2005年に同会議の主催者に加わりました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News