古江彩佳が8アンダー首位発進 エビアン選手権
発信地：エビアン/フランス
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【7月22日 AFP】女子ゴルフ米国ツアーメジャー第4戦、エビアン選手権（The Evian Championship 2022）は21日、仏エビアンレバン（Evian-les-Bains）のエビアンリゾート・ゴルフクラブ（Evian Resort Golf Club、パー71）で開幕し、古江彩佳（Ayaka Furue）が9バーディー、1ボギーの8アンダー「63」で首位発進を飾った。
日本ツアー7勝の古江は、今季が米ツアー初参戦の22歳。エビアン選手権では昨年も4位に入っている中で、縁起がいい大会だと話し、日本で父と修正してきたスイングを維持していきたいとコメントした。
カナダのブルック・ヘンダーソン（Brooke M. Henderson）と元世界1位のネリー・コルダ（Nelly Korda、米国）が1打差の2位タイにつけた。
その他の日本勢では西村優菜（Yuna Nishimura）が5アンダーで5位タイ、畑岡奈紗（Nasa Hataoka）が2アンダーで27位タイ、西郷真央（Mao Saigo）が1アンダーで39位タイ、笹生優花（Yuka Saso）がイーブンパーで64位タイ、橋本美月（Mizuki Hashimoto）と渋野日向子（Hinako Shibuno）が3オーバーで111位タイとなっている。(c)AFP/Elspeth BURNSIDE