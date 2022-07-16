松山は伸ばせず55位、桂川は18位で予選通過 全英OP
発信地：セントアンドリュース/英国
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【7月16日 AFP】男子ゴルフの今季メジャー最終戦、第150回全英オープン（The 150th Open Championship）は15日、英セントアンドリュース（St Andrews）のオールドコース（The Old Course、パー72）で2日目が行われ、松山英樹（Hideki Matsuyama）はイーブンパーとスコアを伸ばせず、通算1アンダーの55位タイで決勝ラウンドに進出した。
桂川有人（Yuto Katsuragawa）は4アンダー「68」で通算5アンダーとし、18位タイで予選を通過した。
金谷拓実（Takumi Kanaya）は通算1オーバー、アマチュアの中島啓太（Keita Nakajima）は同3オーバー、星野陸也（Rikuya Hoshino）は同4オーバー、比嘉一貴（Kazuki Higa）は同5オーバー、今平周吾（Shugo Imahira）は同8オーバーで予選落ちした。
キャメロン・スミス（Cameron Smith、オーストラリア）が8アンダー「64」の通算13アンダーで首位に浮上した。(c)AFP