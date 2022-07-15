【7月15日 Xinhua News】中国税関総署が13日発表した上半期（1～6月）のモノの貿易額は前年同期比9・4％増の19兆8千億元（1元＝約20円）だった。同署の李魁文（Li Kuiwen）報道官兼統計分析司長は国務院新聞（報道）弁公室が同日開いた記者会見で、同期のモノの貿易の特徴、増加の要因について次のように説明した。

▽上半期のモノの貿易の特徴

①貿易の伸びは5～6月に大きく回復した。5月以降の国内の新型コロナウイルス感染状況の全体的な好転、成長安定化に向けた各種政策の奏功、貿易企業の活動再開の進展、中でも長江デルタなどの地域の貿易の急速な回復が、全国の貿易の伸び率を著しく上昇させた。貿易の前年同月比伸び率は、5月に9・5％と前月を9・4ポイント上回ったが、6月はさらに14・3％に拡大した。

②一般貿易額の割合が引き続き拡大した。上半期の一般貿易額は13・1％増の12兆7100億元で、貿易全体に占める割合は64・2％と前年同期から2・1ポイント拡大した。

③主要貿易パートナーとの貿易が増加を維持した。東南アジア諸国連合（ASEAN）との貿易額は10・6％増の2兆9500億元、欧州連合（EU）は7・5％増の2兆7100億元、米国は11・7％増の2兆4700億元だった。

④貿易経営主体の活力が一段と増強された。上半期に貿易実績のあった企業数は5・5％増の50万6千社で、うち民間企業は6・9％増の42万5千社だった。企業形態別の貿易額は民間企業が13・6％増の9兆8200億元、外商投資企業が2・1％増の6兆7500億元、国有企業が15・2％増の3兆2千億元となった。

⑤主要製品の貿易が安定して増加した。品目別の貿易額は機械電気製品が4・2％増の9兆7200億元、農産物が9・3％増の1兆400億元で、それぞれ全体の49・1％、5・2％を占めた。

▽上半期の貿易の伸びを支えた要因

①国際市場の需要が相対的に安定した。新型コロナとウクライナ危機による外部環境のリスクと試練は増加しているものの、世界経済は全体的に引き続き回復傾向にあり、国際市場の需要も安定を維持した。

②国内の生産需要の潜在力が十分だった。中央政府は今年以降、複雑で厳しい外部環境と国内の新型コロナ感染拡大がもたらした経済の下押し圧力を受け、コロナ対策と経済・社会の発展を効率的かつ統一的に進めた。マクロ経済の基盤を積極的に安定させたことにより、国内の生産需要は徐々に回復し、輸入の伸びを力強く支えた。

③一部地域の貿易の急速な回復が貿易基盤を強力に安定させた。長江デルタや珠江デルタ、東北などの地域では今年以降、新型コロナの散発的な感染拡大を受け、貿易が一時的に落ち込んだが、これらの地域はコロナの影響を迅速に克服した。単月の貿易伸び率はマイナスからプラスに転じ、全国の貿易の安定成長の基盤を強力に支えた。

④市場主体（企業や個人事業主など）の活力が効果的に喚起された。経済安定化に向けた国の包括的な政策措置が効果を上げ、貿易の安定維持、質的向上など各種の活動が加速するにつれ、中国貿易の市場主体の活力も効果的に喚起された。

李氏は、国際商品（コモディティー）価格の高止まりが輸入額の増加をある程度けん引したとも指摘した。(c)Xinhua News/AFPBB News