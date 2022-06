【6月23日 AFP】中国の習近平(Xi Jinping)国家主席は、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの新興5か国(BRICS)首脳会議を翌日に控えた22日、ロシアのウクライナ侵攻をめぐり欧米批判を展開し、軍事同盟の拡大に警告を発した。

BRICS首脳会議は23日、中国が主宰しオンライン形式で開かれる。構成5か国のうち、中国、インド、南アフリカの3か国は、ロシアによるウクライナ侵攻を非難する国連決議への投票を棄権していた。

習氏は22日、BRICSビジネスフォーラムで演説し、ウクライナ危機は「警鐘」であるとし、「軍事同盟を拡大し、他国の安全を犠牲にして自国の安全を求める」ことに対し警告。米国と欧州連合(EU)による制裁を非難し、「制裁はブーメランであり、もろ刃の剣だ」と述べた。

先進7か国(G7)は来週、ドイツで首脳会議(サミット)を開き、対ロシア制裁の方針について議論する予定。

インド・ニューデリー在住の地政学専門家マノジ・ジョシ(Manoj Joshi)氏は、BRICSはロシアのウラジーミル・プーチン(Vladimir Putin)大統領にとって、他の新興国の首脳と意見を共有する場になるとし、「米国とEUがロシアの孤立化に成功はしていないというメッセージを送ることになる」と指摘。またアナリストは、中国が不安定な世界情勢の中で自国の統治と発展計画を推進するため首脳会議を利用する可能性を指摘している。(c)AFP/Poornima Weerasekara with Bhuvan Bagga in New Delhi