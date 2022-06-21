ジャバーが自己最高の3位 最新世界ランキング
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【6月21日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが20日に発表され、前週のベット1オープン（bett1Open 2022）で優勝したオンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）が自己最高の3位に浮上した。
全仏オープンテニス（French Open 2022）覇者のイガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）は、2位のアネット・コンタベイト（Anett Kontaveit、エストニア）に4000ポイント以上の大差をつけて1位を維持した。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：イガ・シフィオンテク/8631ポイント
2位：アネット・コンタベイト/4511ポイント
3位：オンス・ジャバー/4340ポイント
4位：パウラ・バドサ（Paula Badosa、スペイン）/4245ポイント
5位：マリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）/4205ポイント
6位：アリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka）/4145ポイント
7位：カロリーナ・プリスコバ（Karolina Pliskova、チェコ）/3777ポイント
8位：ダニエル・コリンズ（Danielle Collins、米国）/3255ポイント
9位：ジェシカ・ペグラ（Jessica Pegula、米国）/3185ポイント
10位：ガルビネ・ムグルサ（Garbine Muguruza、スペイン）/2961ポイント
11位：エマ・ラドゥカヌ（Emma Raducanu、英国）/2952ポイント
12位：コリ・ガウフ（Cori Gauff、米国）/2940ポイント
13位：ダリア・カサキナ（Daria Kasatkina）/2685ポイント
14位：エレナ・オスタペンコ（Jelena Ostapenko、ラトビア）/2596ポイント
15位：バルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）/2592ポイント
16位：レイラ・フェルナンデス（Leylah Fernandez、カナダ）/2590ポイント
17位：ベリンダ・ベンチッチ（Belinda Bencic、スイス）/2585ポイント
18位：アンゲリク・ケルバー（Angelique Kerber、ドイツ）/2419ポイント
19位：シモナ・ハレプ（Simona Halep、ルーマニア）/2305ポイント
20位：ビクトリア・アザレンカ（Victoria Azarenka）/2146ポイント
(c)AFP