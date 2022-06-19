【6月19日 Xinhua News】中国国家郵政局が16日発表した1～5月の郵便事業売上高（中国郵政儲蓄銀行の経常収益除く）は、前年同期比5・9％増の5317億8千万元（1元＝約20円）だった。取扱量を金額換算した業務総量は5・4％増の5513億元となった。5月単月では売上高が前年同月比4・4％増の1098億元、業務総量が3・2％増の1168億5千万元だった。

郵便サービスの業務総量は1～5月が前年同期比6・5％増の971億7千万元、5月が前年同月比9・2％増の164億2千万元。郵便配達サービスの取扱件数は1～5月が前年同期比11・1％増の117億9千万件、5月が前年同月比7・6％増の23億3千万件。郵便配達サービスの売上高は1～5月が前年同期比2・2％増の165億7千万元、5月が前年同月比3・3％増の31億1千万元となった。

宅配サービス企業の1～5月の取扱件数は3・3％増の409億5千万件、売上高は2・0％増の4005億5千万元だった。うち、取扱件数は同一都市内が3・5％減の49億1千万件、他地域向けが5・0％増の353億4千万件、国際、香港・マカオ・台湾地区向けが23・0％減の7億件だった。5月の取扱件数は前年同月比0・2％増の92億4千万件、売上高は0・9％増の872億2千万元だった。(c)Xinhua News/AFPBB News