【6月16日 Xinhua News】中国が進める農村給水インフラ整備プロジェクトは5月末までに全国で6474件が着工し、2419件が完工し、932万人の農村住民の水供給保障水準が引き上げられた。中国水利部が明らかにした。

水利部は4月、財政部、国家農村振興局と共同で文書を発表し、貧困脱却地域が中央財政の農村振興補助資金を活用し、必要な農村給水インフラの弱点を補強することを支援するとした。各地が地方政府の特別債を利用して農村の大規模な水供給プロジェクト建設を推進することも奨励。農村給水インフラ整備プロジェクトの実行ベース投資額は5月末時点で516億元（1元＝約20円）に上り、そのうち地方政府特別債が214億元、銀行融資が94億元だった。

雲南省（Yunnan）は農村水供給保障3カ年特別行動を展開している。今年は省級財政が15億元の資金を拠出、国家開発銀行を通じ166億9400万元を調達した。5月末までに全省115県（市・区）で1100件が着工し、受益者数は11万6千人に上っている。実行ベース投資額は47億8600万元で、年内に150億元以上に増える見込みだ。

江西省（Jiangxi）は今年から都市・農村水供給一体化先行県の建設キャンペーンを展開している。5月末までに都市・農村水供給一体化建設資金39億4千万元が投入され、うち地方政府特別債は21億1千万元を占める。都市・農村水供給一体化プロジェクトの着工件数は147件に上る。

寧夏回族自治区（Ningxia Hui Autonomous Region）は主要水源プロジェクトを推進しており、実行ベース投資額は累計62億1千万元で、74・7％の投資を完了している。

福建省（Fujian）は農村の大規模水供給プロジェクトの建設を積極的に推進している。建設任務を担う73県（市・区）のうち49県（市・区）ですでに着工。5月末までに35億8千万元が投じられ、大規模浄水場157カ所の建設が始まっている。(c)Xinhua News/AFPBB News