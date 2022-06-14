シフィオンテクが大差で1位維持 最新世界ランキング
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【6月14日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが13日に発表され、全仏オープンテニス（French Open 2022）覇者のイガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）が、2位アネット・コンタベイト（Anett Kontaveit、エストニア）に4000ポイント以上の大差をつけて1位を維持した。
前週のリベマ・オープン（Libema Open 2022）で準優勝したアリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka）がマリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）を抜いて5位に浮上し、これがトップ20で唯一の変動となった。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：イガ・シフィオンテク/8631ポイント
2位：アネット・コンタベイト/4511ポイント
3位：パウラ・バドサ（Paula Badosa、スペイン）/4245ポイント
4位：オンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）/4150ポイント
5位：アリーナ・サバレンカ/4145ポイント
6位：マリア・サッカリ/4075ポイント
7位：カロリーナ・プリスコバ（Karolina Pliskova、チェコ）/3678ポイント
8位：ジェシカ・ペグラ（Jessica Pegula、米国）/3255ポイント
9位：ダニエル・コリンズ（Danielle Collins、米国）/3255ポイント
10位：ガルビネ・ムグルサ（Garbine Muguruza、スペイン）/3060ポイント
11位：エマ・ラドゥカヌ（Emma Raducanu、英国）/2975ポイント
12位：ダリア・カサキナ（Daria Kasatkina）/2765ポイント
13位：コリ・ガウフ（Cori Gauff、米国）/2756ポイント
14位：バルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）/2642ポイント
15位：レイラ・フェルナンデス（Leylah Fernandez、カナダ）/2605ポイント
16位：エレナ・オスタペンコ（Jelena Ostapenko、ラトビア）/2596ポイント
17位：ベリンダ・ベンチッチ（Belinda Bencic、スイス）/2585ポイント
18位：アンゲリク・ケルバー（Angelique Kerber、ドイツ）/2474ポイント
19位：ビクトリア・アザレンカ（Victoria Azarenka）/2330ポイント
20位：シモナ・ハレプ（Simona Halep、ルーマニア）/2196ポイント
(c)AFP