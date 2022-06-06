3人の中国人宇宙飛行士 ｢神舟14号｣で中国の宇宙ステーション入り
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【6月6日 CGTN Japanese】3人の中国人宇宙飛行士が有人宇宙船｢神舟14号（Shenzhou-14）｣に搭乗して中国の宇宙ステーションへ旅立ちました。
北京時間5日午前10時44分、中国の有人宇宙船「神舟14号」が北西部の甘粛省（Gansu）にある酒泉衛星発射センターから打ち上げられました。｢神舟14号｣には3人の中国人宇宙飛行士が搭乗しています。
指令長の陳冬（Chen Dong）氏は2016年に「神舟11号（Shenzhou-11）」に搭乗して、およそ1カ月間宇宙に滞在した経験があります。劉洋（Liu Yang）氏は中国初の女性宇宙飛行士で、2012年に「神舟9号（Shenzhou-9）」に搭乗して宇宙飛行しました。そして、蔡旭哲（Cai Xuzhe）氏は、今回初めて宇宙飛行の任務に参加します。
3人の宇宙飛行士は、これからの6ヵ月間、中国の宇宙ステーションに滞在し、宇宙ステーションの建設作業に取り組みます。その期間中、実験モジュール「問天（Wentian）」が7月、「夢天（Mengtian）」が10月に打ち上げられ、無人貨物船「天舟5号（Tianzhou-5）」と有人宇宙船「神舟15号（Shenzhou-15）」も今年の下半期に打ち上げられる予定です。
また、3人の宇宙飛行士は「神舟15号」の乗組員と交代して、12月に地球に戻る予定です。(c)CGTN Japanese/AFPBB News