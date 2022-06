【6月6日 AFP】ウクライナ東部ルガンスク(Lugansk)州のセルヒー・ハイダイ(Sergiy Gaiday)知事は5日、同州の要衝セベロドネツク(Severodonetsk)をめぐる攻防戦について、ウクライナ軍は現在「市の半分」を掌握していると述べた。

ハイダイ知事は先に、「ロシア軍は市の約70%を掌握したが、過去2日間で後退を余儀なくされた」と語っていた。

知事はただ、ロシア軍が近く、新たな攻撃を仕掛けてくる恐れがあると警告。ロシア軍は10日までに市を陥落させることに加え、市に至る幹線道路を支配下に置くことを任務として課されているとの見方を示した。(c)AFP/Blaise GAUQUELIN, with Quentin TYBERGHIEN in the Donbas