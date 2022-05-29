是枝作品主演に男優賞 最高賞、オストルンド監督2度目の栄冠 カンヌ映画祭
このニュースをシェア
【5月29日 AFP】第75回カンヌ国際映画祭（Cannes Film Festival）の授賞式が28日行われ、最高賞「パルムドール（Palme d'Or）」はスウェーデンのリューベン・オストルンド（Ruben Ostlund）監督の『Triangle of Sadness（原題）』が受賞した。
オストルンド監督は、『ザ・スクエア 思いやりの聖域（The Square）』（2017年）に次いで2度目のパルムドールに輝いた。
男優賞は、是枝裕和（Hirokazu Koreeda）監督の『ベイビー・ブローカー（Broker）』に主演したソン・ガンホ（Song Gang-Ho）が受賞した。
主な受賞結果は以下の通り。
〈パルムドール（最高賞）〉
『Triangle of Sadness（原題）』 リューベン・オストルンド監督
〈グランプリ〉
『Close（原題）』 ルーカス・ドン（Lukas Dhont）監督
『Stars at Noon（原題）』 クレール・ドゥニ（Claire Denis）監督
〈監督賞〉
『Decision to Leave（原題、Heojil Kyolshim）』 パク・チャヌク（Park Chan-Wook）監督
〈女優賞〉
ザール・アミール・エブラヒミ（Zar Amir Ebrahimi） 『Holy Spider（原題）』
〈男優賞〉
ソン・ガンホ 『ベイビー・ブローカー』
〈脚本賞〉
タリク・サレー（Tarik Saleh）監督 『Boy from Heaven（原題）』
〈審査員賞〉
『EO（原題）』 イエジー・スコリモフスキ（Jerzy Skolimowski）監督
『Le otto montagne（原題）』 シャルロッテ・ファンデルメールシュ（Charlotte Vandermeersch）監督、フェリックス・ヴァン・ヒュルーニンゲン（Felix van Groeningen）監督
(c)AFP