アーリーヴォーティングがプリークネスS優勝 米クラシック第2戦
発信地：ワシントンD.C./米国
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【5月22日 AFP】米国競馬のG1レース、第147回プリークネス・ステークス（147th Preakness Stakes、3歳、ダート約1900メートル）が21日、米メリーランド州ボルティモア（Baltimore）のピムリコ競馬場（Pimlico Race Course）で開催され、ホセ・オルティス（Jose Ortiz）騎手騎乗のアーリーヴォーティング（Early Voting）が優勝した。
アーリーヴォーティングは2週間前の第148回ケンタッキーダービー（148th Kentucky Derby、3歳、ダート約2000メートル）を回避し、クラシック3冠第2戦のプリークネス・ステークスに集中していたが、その判断が報われる結果となった。
アーリーヴォーティングは序盤から先行すると、追う1番人気でジョエル・ロサリオ（Joel Rosario）騎手騎乗のエピセンター（Epicenter）を抑えて逃げ切った。エピセンターはケンタッキーダービーでも単勝80倍の穴馬リッチストライク（Rich Strike）に敗れて2着となっていたが、またしてもクラシックで悔しいレースに終わった。(c)AFP