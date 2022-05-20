2021年、航空会社の赤字は約1.3兆円 中国民用航空局
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【5月20日 CGTN Japanese】中国民用航空局が公式サイトで発表した2021年民用航空業界の成長統計報告によりますと、暫定的な統計では、業界全体の2021年の累計営業収入が前年比21.5％増の7529億2000万元（約14兆円）となり、赤字は前年より187億1000万元（約3560億円）減少し842億5000万元（約1兆6000億円）でした。
そのうち、航空会社の営業収入は前年比13.3%増の4245億1000万元（約8兆円）で、赤字は前年より149億2000万元（約2839億円）減少し、670億9000万元（約1兆2778億円）でした。また、空港の営業収入は前年より7.9%増えて944億1000万元（約1兆8000億円）となり、赤字は前年より14億1000万元（約268億円）減少し246億2000万元（約4685億円）でした。一方、関連保障企業は営業収入が2340億元（約4兆4671億円）に達し、74億6000万元（約1424億円）の黒字となりました。
また、暫定統計では、2021年の業界全体の1トンキロあたりの輸送収入水準は前年より0.27元（約5円）増えて4.55元（約89円）/トンキロでした。そのうち、顧客輸送の収入水準は5.28元（約100円）/トンキロで、貨物輸送の収入水準は3.05元（約58円）/トンキロでした。
暫定統計では、2021年、民用航空業界全体の納税額は前年より15億3000万元（約291億円）減少し、236億9000万元（約4512億円）でした。(c)CGTN Japanese/AFPBB News