絶好調シフィオンテクが世界1位堅持、全仏OP第1シードも確定
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【5月17日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが16日に発表され、前週のイタリア国際（Internazionali BNL d’Italia 2022）で5大会連続優勝を果たしたイガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）が1位を堅持し、全仏オープン（French Open 2022）のトップシードも確定した。
2020年の全仏女王である20歳のシフィオンテクは、同大会連覇を目指す2位のバルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）に2000ポイント以上の差をつけ、トップを独走している。
マドリード・オープン（Mutua Madrid Open 2022）の覇者で、イタリア国際準優勝を果たしたオンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）は、キャリア最高の6位に浮上した。
その他では、コリ・ガウフ（Cori Gauff、米国）が3ランクダウンの18位に後退した一方で、シモナ・ハレプ（Simona Halep、ルーマニア）はトップ20返り咲きの19位へ浮上した。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：イガ・シフィオンテク/7061ポイント
2位：バルボラ・クレイチコバ/4911ポイント
3位：パウラ・バドサ（Paula Badosa、スペイン）/4770ポイント
4位：マリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）/4726ポイント
5位：アネット・コンタベイト（Anett Kontaveit、エストニア）/4446ポイント
6位：オンス・ジャバー/4380ポイント
7位：アリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka）/3966ポイント
8位：カロリーナ・プリスコバ（Karolina Pliskova、チェコ）/3568ポイント
9位：ダニエル・コリンズ（Danielle Collins、米国）/3315ポイント
10位：ガルビネ・ムグルサ（Garbine Muguruza、スペイン）/3031ポイント
11位：ジェシカ・ペグラ（Jessica Pegula、米国）/2955ポイント
12位：エマ・ラドゥカヌ（Emma Raducanu、英国）/2910ポイント
13位：エレナ・オスタペンコ（Jelena Ostapenko、ラトビア）/2536ポイント
14位：ベリンダ・ベンチッチ（Belinda Bencic、スイス）/2525ポイント
15位：ビクトリア・アザレンカ（Victoria Azarenka）/2440ポイント
16位：エレナ・リバキナ（Elena Rybakina、カザフスタン）/2420ポイント
17位：レイラ・フェルナンデス（Leylah Fernandez、カナダ）/2250ポイント
18位：コリ・ガウフ/2165ポイント
19位：シモナ・ハレプ/2126ポイント
20位：ダリア・カサキナ（Daria Kasatkina）/2115ポイント
(c)AFP