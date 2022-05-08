中国各地のGDP、1～3月は11省・直轄市が1兆元超え
このニュースをシェア
【5月8日 Xinhua News】中国でこのほど、31省・自治区・直轄市の2022年第1四半期（1～3月）の域内総生産（GDP）が相次いで発表され、1兆元（1元＝約20円）を超えたのは、前年同期から3省・直轄市増加し、11省・直轄市となった。
地域別では、広東省が2兆8498億7900万元で首位だった。2位は江蘇省（2兆7859億元）、3位は山東省（1兆9926億8千万元）で、4～8位は浙江省（1兆7886億元）、河南省（1兆4228億7900万元）、四川省（1兆2739億2400万元）、福建省（1兆1859億2100万元）、湖南省（1兆1058億1600万元）の順だった。9～11位は湖北省（1兆804億6600万元）、安徽省（1兆347億7千万元）、上海市（1兆10億2500万元）となった。
国家統計局によると、今年1～3月の国内総生産（GDP、速報値）は27兆178億元で、物価変動の影響を除いた実質成長率は4・8％だった。GDPの成長率が中国全体を上回ったのは23省・自治区・直轄市だった。トップは新疆ウイグル自治区（7・0％）で、江西省、福建省、湖北省、貴州省、山西省、西蔵（シーザン）自治区、湖南省、海南省の8省・自治区が6・0％以上だった。(c)Xinhua News/AFPBB News