中国シノペック、1～3月の純利益226億元 2割以上増
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【5月2日 Xinhua News】世界製油最大手の中国石油化工（シノペック）がこのほど発表した2022年第1四半期（1～3月）の売上高は、中国の企業会計準則に照らすと前年同期比33・8％増の7713億8600万元（1元＝約20円）で、純利益は24・5％増の226億500万元だった。
川上の探鉱・開発では、原油高のチャンスをつかみ、質の高い探鉱を引き続き進め、原油生産量の安定化、ガス生産量の拡大、効率の向上で積極的な進展を遂げた。第1四半期の原油ガス生産量は原油換算で3・7％増の1710万トンとなり、うち天然ガス生産量は7・7％増の88億9千万立方メートルだった。探鉱・開発部門の利払い・税引き前利益（EBIT）は3・7倍の114億6300万元だった。
製油では、市場の変化に即応し、全力で生産業務の効率化を進め、産業チェーンの利益の最大化を図った。原油加工量は2・7％増の6419万トン、石油製品生産量は4・7％増の3736万トンとなった。製油部門のEBITは15・2％増の229億1900万元だった。(c)Xinhua News/AFPBB News