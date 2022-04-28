ウォリアーズ、バックスが準決勝へ NBAプレーオフ
発信地：ロサンゼルス/米国
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【4月28日 AFP】21-22NBAは27日、プレーオフのカンファレンス1回戦（7回戦制）が行われ、ゴールデンステイト・ウォリアーズ（Golden State Warriors）と昨季王者のミルウォーキー・バックス（Milwaukee Bucks）がそれぞれ4勝1敗で準決勝進出を決めた。
ウォリアーズは102-98でデンバー・ナゲッツ（Denver Nuggets）に勝利。ステフェン・カリー（Stephen Curry）が30得点を決めたほか、ゲーリー・ペイトン2世（Gary Payton II）も15得点を記録するなど終盤に決定的な働きを見せ、昨季レギュラーシーズン最優秀選手（MVP）のニコラ・ヨキッチ（Nikola Jokic）を擁するナゲッツを下した。
カンファレンス準決勝でウォリアーズは、メンフィス・グリズリーズ（Memphis Grizzlies）とミネソタ・ティンバーウルブズ（Minnesota Timberwolves）の勝者と対戦する。
バックスはシカゴ・ブルズ（Chicago Bulls）に116-100で勝利し、ボストン・セルティックス（Boston Celtics）とのカンファレンス準決勝に進出。ヤニス・アデトクンポ（Giannis Antetokounmpo）がフィールドゴール（FG）15本中11本成功で33得点、9リバウンドを記録するなど、圧倒的な存在感を示した。(c)AFP