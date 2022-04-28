【4月28日 AFP】米宇宙開発企業スペースX（SpaceX）の有人宇宙船「クルードラゴン（Crew Dragon）」が27日午前3時52分（日本時間午後4時52分）、米航空宇宙局（NASA）のミッションのため、フロリダ州のケネディ宇宙センター（Kennedy Space Centre）から国際宇宙ステーション（ISS）に向けて打ち上げられた。

スペースXは25日、投資家ら民間人4人をISSから帰還させたばかり。搭乗者を回収してから次を送り出すまでの時間は40時間弱で、2020年に同社の宇宙船がNASAの主力輸送手段になって以来、有人宇宙飛行ミッションで進むスケジュールの過密化を反映している。

今回のミッションには、チェル・リングリン（Kjell Lindgren）さん、ボブ・ハインズ（Bob Hines）さん、ジェシカ・ワトキンス（Jessica Watkins）さんの米飛行士3人と、欧州宇宙機関（ESA）所属のイタリア人飛行士サマンサ・クリストフォレッティ（Samantha Cristoforetti）さんが搭乗。4人は、宇宙で土を使わずに植物を育てる実験など、数百件の科学実験を行う予定。

ワトキンスさんは黒人女性として初のISS長期滞在クルーになる。(c)AFP