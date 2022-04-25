【4月25日 Xinhua News】中国国家衛生健康委員会は25日、31省・自治区・直轄市と新疆生産建設兵団から24日に報告を受けた新型コロナウイルスの新規感染者（無症状感染者除く）が2680人だったと発表した。

市中感染症例は2666人（上海市2472人、吉林省79人、黒竜江省26人、北京市14人、江西省14人、浙江省13人、湖南省12人、内モンゴル自治区9人、河南省5人、青海省5人、江蘇省4人、遼寧省3人、広東省3人、山西省2人、山東省2人、天津市1人、福建省1人、四川省1人）で、残り14人は境外（外国と中国の香港、マカオ、台湾地区）で感染したと思われる輸入症例（福建省2人、広東省2人、四川省2人、雲南省2人、北京市1人、天津市1人、内モンゴル自治区1人、江蘇省1人、浙江省1人、広西チワン族自治区1人）だった。

新たな死者は51人（上海市）確認され、感染の疑いがある患者は確認されなかった。新たに退院した人は2982人で、経過観察が解除された濃厚接触者は3万2431人だった。(c)Xinhua News/AFPBB News