【4月22日 Xinhua News】中国湖北省（Hubei）の武漢（Wuhan）税関によると、同省第1四半期（1～3月）のモノの貿易額は前年同期比13・7％増の1346億2千万元（1元＝約20円）、うち輸出額は26・3％増の879億3千万元、輸入額は4・2％減の466億9千万元だった。貿易額は同期の最高記録を更新し、貿易額と輸出額の伸びは全国平均を上回った。

同税関の楊良勇（Yang Liangyong）副税関長は第1四半期の貿易について、次のような特徴が見られたと説明した。

∇主な貿易方式による貿易額はいずれも増加し、一般貿易は同省貿易額の7割強を占めた。

∇最大の貿易相手先との貿易額は急増し、「一帯一路（Belt and Road）」沿線市場は効果的に開拓された。

最大の貿易相手先は東南アジア諸国連合（ASEAN）で、貿易額は32・6％増の200億2千万元だった。地域的な包括的経済連携（RCEP）協定が今年1月に正式発効し、省内貿易企業の国際市場開拓に大きな原動力を注入した。第1四半期のRCEP協定参加国向け貿易額は13・6％増の404億7千万元となり、同省貿易額の30・1％を占めた。「一帯一路」沿線諸国・地域向け貿易額は28・0％増の371億4千万元で、伸び率は同省貿易額の伸びを14・3ポイント上回り、同省貿易額に占める割合は前年同期の24・5％から27・6％に拡大した。

∇貿易企業・事業者は活気づき、主に民営企業が貿易の成長をけん引した。

第1四半期に輸出入企業は前年同期比159社増の5340社。民営企業の貿易額は25・1％増の809億9千万元で、伸び率は同省貿易額を11・4ポイント上回り、同省貿易額に占める割合は60・2％で前年同期から5・5ポイント拡大した。

∇武漢市は同省貿易の主導的存在で、地域ごとに産業の特色が現れ始めた。第1四半期の同市の貿易額は7・8％増の826億5千万元で、同省貿易額の61・4％を占めた。

∇特色と優位性のある産業の輸出が潜在力を示し、携帯電話や自動車、農産物などの輸出が好調だった。

∇集積回路（IC）の輸入が大幅に増加し、国民生活を力強く保障した。

第1四半期の電子部品輸入額は34・5％増の111億9千万元、うち集積回路は37・6％増の104億1千万元だった。(c)Xinhua News/AFPBB News