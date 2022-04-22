【4月22日 Xinhua News】中国農業農村部はこのほど、国家級種子生産大県と地域的優良品種繁殖基地の認定結果を発表した。中国の国家級育種・種子生産基地は計216カ所となり、穀類や綿花、油料作物、砂糖作物、果物、野菜、茶葉などの重要農作物を範囲に収めた。

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2021年10月に始まった認定作業は、県部門の申告、省部門の推薦、専門家の審議、公開公示などを経て、黒竜江省（Heilongjiang）慶安県（Qingan）など96県（市、区）を国家級種子生産大県、遼寧省（Liaoning）興城市（Xingcheng）など20県（市、区）を地域的優良品種育種基地に認定した。これまでに認定された100カ所を加えると、国家級の育種・種子生産基地は216カ所になった。

農業農村部の関係部門責任者は今回の認定について、種苗業振興に向けた意思決定と手配の着実な実行、種苗業基地高度化作業の実施、種子資源の供給保障能力の向上を進める上での重要な措置だと説明。13年にハイブリッド型水稲・トウモロコシの国家級種子生産基地を認定して以降、初めて実施する動的調整であり、認定規模は適宜拡大したと述べた。

今回の基地認定は、食糧生産の安定、大豆・油料作物の作付面積拡大という中央政府の要求を実行に移し、水稲や小麦、大豆、油料作物の種子生産大県と地域的優良品種育種基地の数を適切に増やすとともに、優位性を持つ産地を重点的に支援し、異なる生態環境下での種子需要を満たす。南繁基地（北方作物の南方での育種）や冬繁基地（冬季育種）、夏繁基地（夏季育種）の範囲も拡大し、東北極早生トウモロコシと南西熱帯トウモロコシの種子生産基地を配置した。

「第13次5カ年規画（2016～20年）」期間中は、関係部門の支援の下で種子生産基地建設に中央資金50億元（1元＝約20円）余りが投入され、全国の主要農作物生産の7割以上の種子需要を満たし、国の食糧安全保障を力強く支えた。「第14次5カ年規画（2021～25年）」期間中は、種子生産大県への奨励策と現代種苗業の高度化プロジェクトを引き続き実施する。基地の規模化、機械化、集約化、標準化、情報化のレベルを向上させ、25年までに国家級種子生産基地の種子供給保障能力を80％以上に高める。(c)Xinhua News/AFPBB News