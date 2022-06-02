【6月2日 AFP】エリザベス女王（Queen Elizabeth II）は70年以上にわたり、英王室の中心だった。

女王は英国および英連邦加盟国15か国の元首を務めた。1947年、故フィリップ殿下（Prince Philip、2021年4月9日に死去）と結婚した。

女王夫妻には4人の子ども、8人の孫、12人のひ孫がいる。

王位継承順位1位は、長男のウェールズ公（Prince of Wales）チャールズ（チャールズ皇太子、Prince Charles）。

チャールズ皇太子は故ダイアナ元皇太子妃（Princess Diana）との離婚から9年後の2005年、カミラ夫人（Camilla, Duchess of Cornwall）と再婚。エリザベス女王は2022年2月、即位70年の国民向けメッセージでカミラ夫人が王妃となることを望むと表明した。

チャールズ皇太子と故ダイアナ妃の子どもは2人、ウィリアム王子（Prince William）とヘンリー王子（Prince Harry）だ。

ケンブリッジ公（Duke of Cambridge）の称号を持つウィリアム王子は2011年、学生時代からの交際相手だったキャサリン妃（Catherine, Duchess of Cambridge）と結婚した。

2013年7月、2人の間にジョージ王子（Prince George）が誕生。2015年5月、シャーロット王女（Princess Charlotte）が誕生し、2018年4月には第3子のルイ王子（Prince Louis）が誕生した。

チャールズ皇太子に続く王位継承順位は、2位がウィリアム王子、3～5位はウィリアム王子夫妻の3人の子どもが出生順に並ぶ。

サセックス公（Duke of Sussex）の称号を持つヘンリー王子（王位継承順位6位）は2018年5月、米国の元女優のメーガン妃（Meghan, Duchess of Sussex）とウィンザー城（Windsor Castle）で結婚式を挙げた。

翌年、メーガン妃は第1子で王位継承順位7位となる長男アーチー（Archie）ちゃんを出産。

2021年6月には第2子で王位継承順位8位の長女リリベット・ダイアナ（Lilibet Diana）ちゃんが米カリフォルニア州で誕生した。

2020年3月31日、ヘンリー王子夫妻は高位王族から引退。女王の代理として公務を行うことはなくなった。(c)AFP