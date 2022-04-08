【4月8日 Xinhua News】中国国家衛生健康委員会は8日、31省・自治区・直轄市と新疆生産建設兵団から7日に報告を受けた新型コロナウイルスの新規感染者（無症状感染者除く）が1576人だったと発表した。

市中感染症例は1540人（上海市824人、吉林省617人、福建省20人、江蘇省13人、陝西省11人、北京市9人、浙江省8人、広東省7人、山西省5人、山東省5人、四川省5人、江西省4人、海南省3人、内モンゴル自治区2人、広西チワン族自治区2人、河北省1人、遼寧省1人、黒竜江省1人、湖南省1人、雲南省1人）で、残り36人は境外（外国と中国の香港、マカオ、台湾地区）で感染したと思われる輸入症例（広西チワン族自治区10人、四川省9人、広東省5人、上海市4人、福建省2人、雲南省2人、天津市1人、黒竜江省1人、江西省1人、山東省1人）だった。

新たな死者は確認されず、感染の疑いがある患者は4人（上海市での輸入症例）増えた。新たに退院した人は1867人で、経過観察が解除された濃厚接触者は3万1955人だった。(c)Xinhua News/AFPBB News