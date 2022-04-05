シフィオンテクが新1位、大坂も35位に急上昇 最新世界ランキング
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【4月5日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが4日に発表され、元全仏オープン（French Open）覇者のイガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）が現役引退したアシュリー・バーティ（Ashleigh Barty、オーストラリア）氏に代わって1位となった。
20歳のシフィオンテクは、2日のマイアミ・オープン（Miami Open 2022）決勝で四大大会（グランドスラム）通算4勝の大坂なおみ（Naomi Osaka）にストレート勝ちを収め、世界1位浮上を飾った。2位のバルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）には、すでに大差をつけている。
マイアミ大会で準優勝を果たした大坂は、42ランクアップの35位につけた。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：イガ・シフィオンテク/6711ポイント
2位：バルボラ・クレイチコバ/4975ポイント
3位：パウラ・バドサ（Paula Badosa、スペイン）/4970ポイント
4位：マリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）/4705ポイント
5位：アリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka）/4657ポイント
6位：アネット・コンタベイト（Anett Kontaveit、エストニア）/4511ポイント
7位：カロリーナ・プリスコバ（Karolina Pliskova、チェコ）/4197ポイント
8位：ダニエル・コリンズ（Danielle Collins、米国）/3151ポイント
9位：ガルビネ・ムグルサ（Garbine Muguruza、スペイン）/3070ポイント
10位：オンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）/2975ポイント
11位：エレナ・オスタペンコ（Jelena Ostapenko、ラトビア）/2805ポイント
12位：エマ・ラドゥカヌ（Emma Raducanu、英国）/2706ポイント
13位：ジェシカ・ペグラ（Jessica Pegula、米国）/2485ポイント
14位：アナスタシア・パフリュチェンコワ（Anastasia Pavlyuchenkova）/2473ポイント
15位：コリ・ガウフ（Cori Gauff、米国）/2345ポイント
16位：アンゲリク・ケルバー（Angelique Kerber、ドイツ）/2297ポイント
17位：ビクトリア・アザレンカ（Victoria Azarenka）/2281ポイント
18位：エレナ・リバキナ（Elena Rybakina、カザフスタン）/2261ポイント
19位：レイラ・フェルナンデス（Leylah Fernandez、カナダ）/2156ポイント
20位：シモナ・ハレプ（Simona Halep、ルーマニア）/2156ポイント
35位：大坂なおみ/1296ポイント
(c)AFP