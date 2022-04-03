ジノビリ氏、ハーダウェイ氏らがバスケ殿堂入り
発信地：ニューヨーク/米国
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【4月3日 AFP】バスケットボール殿堂（Basketball Hall of Fame）は2日、2022年の殿堂入りメンバーを発表し、元米プロバスケットボール（NBA）のエマヌエル・ジノビリ（Manu Ginobili）氏やティム・ハーダウェイ（Tim Hardaway）氏ら13人が選出された。
ジノビリ氏はサンアントニオ・スパーズ（San Antonio Spurs）で4度ファイナル制覇を果たし、アルゼンチン代表としても2004年のアテネ五輪で金メダルを獲得した。
16年間のNBAキャリアをスパーズ一筋で過ごし、ティム・ダンカン（Tim Duncan）氏、トニー・パーカー（Tony Parker）氏と共に2000年代前半に屈指の力を誇ったチームを築き上げた。
一方のハーダウェイ氏はNBAで13年間プレー。2000年のシドニー五輪では米国代表の金メダル獲得に貢献した。
殿堂入り式典は、9月9日と10日に米マサチューセッツ州スプリングフィールド（Springfield）にあるバスケットボール殿堂で開かれる。(c)AFP