【3月31日 Xinhua News】中国国家衛生健康委員会は31日、31省・自治区・直轄市と新疆生産建設兵団から30日に報告を受けた新型コロナウイルスの新規感染者（無症状感染者除く）が1839人だったと発表した。

市中感染症例は1803人（吉林省1340人、上海市355人、黒竜江省19人、河南省15人、福建省11人、広東省11人、浙江省10人、遼寧省9人、河北省5人、江蘇省5人、天津市4人、四川省3人、山西省2人、山東省2人、湖南省2人、海南省2人、重慶市2人、雲南省2人、内モンゴル自治区1人、安徽省1人、江西省1人、新疆ウイグル自治区1人）で、残り36人は境外（外国と香港、マカオ、台湾地区）で感染したと思われる輸入症例（四川省18人、広西チワン族自治区8人、上海市3人、広東省3人、北京市2人、浙江省2人）だった。

新たな死者は確認されず、感染の疑いがある患者は2人（上海市での輸入症例）増えた。新たに退院した人は1403人で、経過観察が解除された濃厚接触者は2万4470人だった。(c)Xinhua News/AFPBB News