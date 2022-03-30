【3月30日 Xinhua News】中国国家衛生健康委員会は30日、31省・自治区・直轄市と新疆生産建設兵団から29日に報告を受けた新型コロナウイルスの新規感染者（無症状感染者除く）が1629人だったと発表した。

市中感染症例は1565人（吉林省1150人、上海市326人、河南省26人、黒竜江省16人、浙江省8人、福建省7人、河北省6人、遼寧省5人、山東省4人、安徽省3人、湖南省3人、北京市2人、天津市2人、広東省2人、江蘇省1人、江西省1人、海南省1人、重慶市1人、貴州省1人）で、残り64人は境外（外国と香港、マカオ、台湾地区）で感染したと思われる輸入症例（四川省24人、広東省13人、広西チワン族自治区9人、雲南省4人、黒竜江省3人、上海市3人、福建省3人、山西省2人、北京市1人、内モンゴル自治区1人、山東省1人）だった。

新たな死者は確認されず、感染の疑いがある患者は2人（上海市での輸入症例）増えた。新たに退院した人は1325人で、経過観察が解除された濃厚接触者は2万6128人だった。(c)Xinhua News/AFPBB News