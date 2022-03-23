【3月23日 Xinhua News】中国国家衛生健康委員会は23日、31省・自治区・直轄市と新疆生産建設兵団から22日に報告を受けた新型コロナウイルスの新規感染者（無症状感染者除く）が2667人だったと発表した。

市中感染症例は2591人（吉林省2320人、福建省110人、遼寧省36人、天津市24人、山東省24人、広東省15人、黒竜江省13人、河北省9人、江西省9人、河南省6人、甘粛省6人、北京市4人、上海市4人、陝西省3人、江蘇省2人、湖南省2人、雲南省2人、浙江省1人、重慶市1人）で、残り76人は境外（外国と香港、マカオ、台湾地区）で感染したと思われる輸入症例（広西チワン族自治区12人、上海市10人、浙江省10人、湖南省10人、広東省8人、四川省7人、福建省6人、河南省6人、天津市4人、山西省2人、北京市1人）だった。

新たな死者は確認されず、感染の疑いがある患者は3人増えた（上海市での輸入症例）。新たに退院した人は702人で、経過観察が解除された濃厚接触者は1万4897人だった。(c)Xinhua News/AFPBB News