【2月15日 Xinhua News】中国インターネット検索大手、百度（バイドゥ、Baidu）の地図サービス「百度地図」がこのほど発表した「2022年春節（旧正月）移動ビッグデータ」で、春節連休（1月31日～2月6日）中の人の移動が前年同時期の2倍近くになったことが分かった。

今年の春節連休は昨年に比べ人の移動が大幅に増加し、6日時点の1日平均移動規模は前年同時期の2倍近くとなった。帰省ピークは1月29日、Uターンピークは2月6日だった。

6日のUターンラッシュで、人の流入が多かった上位10省（自治区、直轄市）は広東省、四川省、江蘇省、湖南省、山東省、安徽省、湖北省、河南省、広西チワン族自治区、浙江省の順で、トップの広東省の流入率は13・5％。流出が多かった上位10省は四川省、広東省、湖南省、安徽省、河南省、江蘇省、山東省、湖北省、広西チワン族自治区、江西省の順で、江西省以外は流入でも上位10省に入った。

人気観光地ランキングのトップ10は①楠渓江（浙江省温州市）②玄武湖公園（江蘇省南京市）③海浜公園風景区（山東省青島市）④武隆カルスト旅遊区（重慶市）⑤南京夫子廟・秦淮風光帯（南京市）⑥于山風景名勝公園（福建省福州市）⑦西湖風景区（浙江省杭州市）⑧長春世界彫塑園（吉林省長春市）⑨黄陂木蘭文化生態旅遊区（湖北省武漢市）⑩金石灘国家観光リゾート区（遼寧省大連市）だった。

ドライブ目的地ランキングは①仙女山国家森林公園（重慶市）②池州九華山風景区（安徽省池州市）③眉山瓦屋山風景区（四川省眉山市）④西嶺雪山景区（四川省成都市）⑤楽山峨眉山風景区（四川省峨眉山市）⑥南天湖景区（重慶市）⑦黄山（安徽省）⑧畢棚溝景区（四川省アバ・チベット族チャン族自治州）⑨蓮花山旅遊区（広東省広州市）⑩鳳凰古城（湖南省湘西トゥチャ族ミャオ族自治州）となった。

今年は新型コロナウイルスの影響により「就地過年（現在地での年越し）」が推奨されたことで、市内移動が増加した。北京市でも市内移動が例年より増え、市内での外食やレジャーが前年に比べ大幅に増加した。(c)Xinhua News/AFPBB News