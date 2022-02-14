コンタベイトが自己最高6位に浮上 最新世界ランキング
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【2月14日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが14日に発表され、前週のサンクトペテルブルク・レディース・トロフィー（St. Petersburg Ladies Trophy 2022）を制したアネット・コンタベイト（Anett Kontaveit、エストニア）が自己最高の6位を記録した。
アシュリー・バーティ（Ashleigh Barty、オーストラリア）がトップを堅持し、トップ5にも変動はなかった。
コンタベイトが順位を三つ上げた一方、ガルビネ・ムグルサ（Garbine Muguruza、スペイン）が1ランクダウンの7位となった。サンクトペテルブルク大会決勝でコンタベイトに敗れたマリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）とイガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）の二人も一つ順位を下げ、それぞれ8位と9位になった。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：アシュリー・バーティ/8330ポイント
2位：アリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka、ベラルーシ）/5698ポイント
3位：バルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）/5533ポイント
4位：カロリーナ・プリスコバ（Karolina Pliskova、チェコ）/4452ポイント
5位：パウラ・バドサ（Paula Badosa、スペイン）/4429ポイント
6位：アネット・コンタベイト/4241ポイント
7位：ガルビネ・ムグルサ/4195ポイント
8位：マリア・サッカリ/4191ポイント
9位：イガ・シフィオンテク/3986ポイント
10位：オンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）/3070ポイント
11位：ダニエル・コリンズ（Danielle Collins、米国）/2971ポイント
12位：エマ・ラドゥカヌ（Emma Raducanu、英国）/2664ポイント
13位：アナスタシア・パフリュチェンコワ（Anastasia Pavlyuchenkova、ロシア）/2583ポイント
14位：ジェシカ・ペグラ（Jessica Pegula、米国）/2474ポイント
15位：エリナ・スビトリーナ（Elina Svitolina、ウクライナ）/2472ポイント
16位：エレナ・リバキナ（Elena Rybakina、カザフスタン）/2455ポイント
17位：ビクトリア・アザレンカ（Victoria Azarenka、ベラルーシ）/2396ポイント
18位：アンゲリク・ケルバー（Angelique Kerber、ドイツ）/2287ポイント
19位：レイラ・フェルナンデス（Leylah Fernandez、カナダ）/2249ポイント
20位：コリ・ガウフ（Cori Gauff、米国）/2231ポイント
(c)AFP