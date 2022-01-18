【1月18日 Xinhua News】中国国家統計局が17日発表した2021年の国民1人当たりの可処分所得は名目で前年比9・1％増、物価変動の影響を除く実質で8・1％増の3万5128元（1元＝約18円）だった。19年比では名目14・3％増、19年を基準とする2年平均伸び率は名目で6・9％、実質で5・1％となった。

都市・農村別では、都市部が名目8・2％増、実質7・1％増の4万7412元、農村部は名目10・5％増、実質9・7％増の1万8931元だった。

1人当たり可処分所得の中央値は8・8％増の2万9975元、中央値は平均値の85・3％だった。うち、都市部の中央値は7・7％増の4万3504元で平均値の91・8％、農村部は11・2％増の1万6902元で平均値の89・3％だった。

所得源別では、給与所得は9・6％増の1万9629元で可処分所得全体の55・9％を占めた。事業所得は11・0％増の5893元、財産所得は10・2％増の3076元、移転所得は5・8％増の6531元で、それぞれ全体の16・8％、8・8％、18・6％を占めた。2年平均伸び率は給与所得が6・9％、事業所得が6・0％、財産所得が8・4％、移転所得が7・2％となった。

1人当たり消費支出は名目で前年比13・6％増、実質で12・6％増の2万4100元だった。19年比では名目11・8％増、2年平均伸び率は名目で5・7％、実質で2年平均4・0％となった。

都市部は名目12・2％増、実質11・1％増の3万307元、農村部は名目16・1％増、実質15・3％増の1万5916元だった。

1人当たり消費支出が増えた8部門の2年平均伸び率は、食品・タバコ・酒類8・6％、衣類3・0％、住居類5・6％、生活用品・サービス5・4％、交通・通信5・0％、教育・文化・娯楽1・7％、医療・ヘルスケア5・4％、その他の用品・サービス4・2％だった。(c)Xinhua News/AFPBB News