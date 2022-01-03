ベンガルズが地区V、ペイトリオッツはPO進出
発信地：ロサンゼルス/米国
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【1月3日 AFP】21NFLは2日、第17週の試合が行われ、シンシナティ・ベンガルズ（Cincinnati Bengals）は終了間際にエバン・マクファーソン（Evan McPherson）が決勝のフィールドゴール（FG）を蹴り込んで34-31でカンザスシティー・チーフス（Kansas City Chiefs）を下し、アメリカン・カンファレンス（AFC）北地区の優勝を飾った。
ベンガルズはチーフスに最大14点差をつけられながらも、QBジョー・バロウ（Joe Burrow）が4本のタッチダウンパスを通すなど、446ヤードを獲得。2015年シーズン以来のプレーオフ進出を決めた。
この日はベンガルズに加え、テネシー・タイタンズ（Tennessee Titans）、バッファロー・ビルズ（Buffalo Bills）、ニューイングランド・ペイトリオッツ（New England Patriots）がプレーオフ行きを確定させている。
ペイトリオッツは50-10でジャクソンビル・ジャガーズ（Jacksonville Jaguars）を退け、QBトム・ブレイディ（Tom Brady）が退団した2019年シーズン以来となるポストシーズンに進出。この結果を受けて、タイタンズはAFC南地区の制覇が決まった。
ビルズは29-15でアトランタ・ファルコンズ（Atlanta Falcons）を退けると、インディアナポリス・コルツ（Indianapolis Colts）が20-23でラスベガス・レイダース（Las Vegas Raiders）に敗れたことで、プレーオフ行きの切符を手に入れた。(c)AFP