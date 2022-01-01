【1月1日 AFP】2022年に予定されているスポーツの主な国際大会の日程をまとめた。

■1月

―サッカーアフリカネーションズカップ（2021 The Africa Cup of Nations、1月9日から2月6日）

―ハンドボール男子欧州選手権（2022 European Men's Handball Championship、1月13日から30日）

―全豪オープンテニス（Australian Open Tennis Tournament 2022、1月17日から30日）

■2月

北京冬季五輪（2月4日から20日）

―米ナショナル・フットボール・リーグ（NFL）第56回スーパーボウル（Super Bowl LVI、2月13日）

■3月

―北京冬季パラリンピック（3月4日から13日）

―フォーミュラワン（F1、F1世界選手権）開幕戦バーレーンGP（Bahrain Grand Prix 2022）決勝（3月20日）

■4月

―男子ゴルフ第86回マスターズ・トーナメント（The Masters Tournament 2022、4月7日から10日）

■5月

―第19回世界水泳選手権（19th FINA World Championships、5月13日から29日）

―サッカー欧州チャンピオンズリーグ（UEFA Champions League 2021-22）決勝（5月28日）

■7月

―ツール・ド・フランス（2022 Tour de France、7月1日から24日）

―サッカー女子欧州選手権（UEFA Women's Euro 2022、7月6日から31日）

―第18回世界陸上オレゴン大会（World Athletics Championships Oregon 21、7月15日から24日）

―ツール・ド・フランス・ファム（2022 Tour de France Femmes、7月24日から31日）

■10月

―女子ラグビーW杯（Rugby World Cup 2021、10月8日から11月12日）

■11月

―ハンドボール女子欧州選手権（2022 European Women's Handball Championship、11月4日から20日）

―サッカーW杯カタール大会（2022 World Cup、11月21日から12月18日）

(c)AFP