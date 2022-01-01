【図解】2022年に予定される主要国際スポーツ大会
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【1月1日 AFP】2022年に予定されているスポーツの主な国際大会の日程をまとめた。
■1月
―サッカーアフリカネーションズカップ（2021 The Africa Cup of Nations、1月9日から2月6日）
―ハンドボール男子欧州選手権（2022 European Men's Handball Championship、1月13日から30日）
―全豪オープンテニス（Australian Open Tennis Tournament 2022、1月17日から30日）
■2月
―北京冬季五輪（2月4日から20日）
―米ナショナル・フットボール・リーグ（NFL）第56回スーパーボウル（Super Bowl LVI、2月13日）
■3月
―北京冬季パラリンピック（3月4日から13日）
―フォーミュラワン（F1、F1世界選手権）開幕戦バーレーンGP（Bahrain Grand Prix 2022）決勝（3月20日）
■4月
―男子ゴルフ第86回マスターズ・トーナメント（The Masters Tournament 2022、4月7日から10日）
■5月
―第19回世界水泳選手権（19th FINA World Championships、5月13日から29日）
―サッカー欧州チャンピオンズリーグ（UEFA Champions League 2021-22）決勝（5月28日）
■7月
―ツール・ド・フランス（2022 Tour de France、7月1日から24日）
―サッカー女子欧州選手権（UEFA Women's Euro 2022、7月6日から31日）
―第18回世界陸上オレゴン大会（World Athletics Championships Oregon 21、7月15日から24日）
―ツール・ド・フランス・ファム（2022 Tour de France Femmes、7月24日から31日）
■10月
―女子ラグビーW杯（Rugby World Cup 2021、10月8日から11月12日）
■11月
―ハンドボール女子欧州選手権（2022 European Women's Handball Championship、11月4日から20日）
―サッカーW杯カタール大会（2022 World Cup、11月21日から12月18日）
(c)AFP