【12月24日 Xinhua News】中国の国有レアアース企業「中国稀土集団」が23日、江西省（Jiangxi）贛州市（Ganzhou）に設立された。同社は非鉄金属大手の中国鋁業集団や中国五鉱集団、レアアース大手の贛州稀土集団などがレアアース資源の優位性相互補完、レアアース産業の連携を目的として、レアアース科学技術の研究開発を手がける中国鋼研科技集団、有研科技集団の2社を引き入れ、市場化、法治化の原則に基づき設立。大手レアアース企業グループとして、国務院国有資産監督管理委員会の監督管理下に直接置かれた多元資本の中央企業となる。

中国稀土集団の関係者によると、新たな発展構造の下、レアアース企業のグループ化経営、集約化発展が、科学研究への投資を拡大させ、イノベーション資源を集め、レアアースの新製法、新技術、新材料の研究開発・応用能力を向上させる。さらに、産業チエーンの川上・川下および異業種間の結び付きを円滑にし、既存産業の質的向上・高度化と戦略的新興産業の発展を一層確保する上でプラスとなる。

中国稀土集団は設立後、レアアースの科学技術研究開発、探査開発、分離精錬、高度加工、川下の応用、プラント、産業育成、技術コンサルティングサービス、貿易業務に焦点を当て、一流のレアアース企業グループの構築に取り組んでいく。(c)Xinhua News/AFPBB News