中国の財政収入、1～11月は12・8％増
このニュースをシェア
【12月20日 Xinhua News】中国財政部が17日発表した今年1～11月の全国一般公共予算収入は前年同期比12・8％増の19兆1252億元（1元＝約18円）だった。
そのうち、中央政府は13・1％増の8兆8392億元で、地方政府の一般公共予算本級収入（中央政府からの還付税金と移転支出を除く一般公共予算収入）は12・6％増の10兆2860億元。全国税収入は14％増の16兆4490億元、非税収入は5・9％増の2兆6762億元だった。
主要税収入を項目別に見ると、国内付加価値税が13・4％増の5兆9003億元、国内消費税が12・5％増の1兆3191億元、企業所得税が14・8％増の4兆1414億元、個人所得税が20・3％増の1兆2594億元、輸入貨物付加価値税・消費税が20・1％増の1兆6308億元、関税が11・6％増の2633億元となった。
一方、財政支出は全国一般公共予算支出が2・9％増の21兆3924億元。うち中央政府の一般公共予算本級支出（地方への税金還付や移転支出を除く中央一般公共予算支出）は2・7％増の3兆564億元、地方政府の一般公共予算支出は3％増の18兆3360億元だった。教育、社会保障・雇用、衛生健康など重点分野の支出をしっかり保障した。(c)Xinhua News/AFPBB News