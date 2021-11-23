最終戦Vのムグルサが3位浮上 最新世界ランキング
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【11月23日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが22日に発表され、シーズン最終戦のWTAファイナルズ（2021 WTA Finals）を制したガルビネ・ムグルサ（Garbine Muguruza、スペイン）が2ランクアップの3位に浮上した。
準優勝のアネット・コンタベイト（Anett Kontaveit、エストニア）も順位を一つ上げ7位となった。
28歳のムグルサは2018年7月以来のトップ3復帰。WTAファイナルズ準決勝でムグルサに敗れた同胞のパウラ・バドサ（Paula Badosa ）は10位から8位に上昇した。
トップはアシュリー・バーティ（Ashleigh Barty、オーストラリア）が堅持し、アリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka、ベラルーシ）が2位に続いている。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：アシュリー・バーティ/7582ポイント
2位：アリーナ・サバレンカ/6380ポイント
3位：ガルビネ・ムグルサ/5685ポイント
4位：カロリーナ・プリスコバ（Karolina Pliskova、チェコ）/5135ポイント
5位：バルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）/5008ポイント
6位：マリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）/4385ポイント
7位：アネット・コンタベイト/4351ポイント
8位：パウラ・バドサ/3849ポイント
9位：イガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）/3786ポイント
10位：オンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）/3455ポイント
11位：アナスタシア・パフリュチェンコワ（Anastasia Pavlyuchenkova、ロシア）/3076ポイント
12位：ソフィア・ケニン（Sofia Kenin、米国）/2971ポイント
13位：大坂なおみ（Naomi Osaka）/2956ポイント
14位：エレナ・リバキナ（Elena Rybakina、カザフスタン）/2855ポイント
15位：エリナ・スビトリーナ（Elina Svitolina、ウクライナ）/2726ポイント
16位：アンゲリク・ケルバー（Angelique Kerber、ドイツ）/2671ポイント
17位：ペトラ・クビトバ（Petra Kvitova、チェコ）/2660ポイント
18位：ジェシカ・ペグラ（Jessica Pegula、米国）/2650ポイント
19位：エマ・ラドゥカヌ（Emma Raducanu、英国）/2622ポイント
20位：シモナ・ハレプ（Simona Halep、ルーマニア）/2576ポイント
(c)AFP