長江支流に固有種の魚類106万匹を放流 雲南省鎮雄県
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【11月12日 Xinhua News】中国の長江支流、赤水河の源流点がある雲南省（Yunnan）昭通市（Zhaotong）鎮雄県（Zhenxiong）でこのほど、2021年赤水河流域（雲南省区間）漁業資源増殖放流活動が行われ、同河の固有種の魚類106万匹が放流された。
赤水河は長江上流で唯一、ダムが建設されていない、自然の姿をとどめる1級支流で、同省昭通市、貴州省（Guizhou）の畢節市（Bijie）・遵義市（Zunyi）、四川省（Sichuan）瀘州市（Luzhou）の4市を流れ、希少特有魚類国家級自然保護区に指定されている。
今回は（Spinibarbus sinensis）46万匹、岩原鯉（Procypris rabaudi）30万匹、昆明裂腹魚（Schizothorax grahami）21万匹、雲南光唇魚（Acrossocheilus yunnanensis）5万匹、金沙鱸鯉（Percocypris pingi）4万匹が放流された。
今度の活動は赤水河の生物多様性保全を進め、長江上流の水生生物の生育・保全を強化し、同河流域の生態系を守ることを目的としている。(c)Xinhua News/AFPBB News