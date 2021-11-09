全米女王ラドゥカヌ、自身初のトップ20入り 最新世界ランキング
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【11月9日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが8日に発表され、全米オープン（US Open Tennis Championships 2021）女王のエマ・ラドゥカヌ（Emma Raducanu、英国）がキャリア初のトップ20入りを果たした。
9月に全米オープンで優勝した初の予選勝者となった18歳のラドゥカヌは、先月のトランシルバニア・オープン（Transylvania Open 2021）でベスト8入りを果たし、最新ランキングで20位に浮上した。
今週はオーストリア・レディース・リンツ（Upper Austria Ladies Linz 2021）に第1シードとして出場し、1回戦は免除されて9日の2回戦から登場する。
一方、前週の国別対抗戦ビリー・ジーン・キング・カップ（Billie Jean King Cup 2020-21）を欠場したオーストラリアのアシュリー・バーティ（Ashleigh Barty）は、トップの座を維持した。
フェドカップ（Fed Cup）から名称が変更になった同大会の結果は、ランキングシステムには反映されない。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：アシュリー・バーティ/7582ポイント
2位：アリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka、ベラルーシ）/6130ポイント
3位：バルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）/4708ポイント
4位：カロリーナ・プリスコバ（Karolina Pliskova、チェコ）/4510ポイント
5位：ガルビネ・ムグルサ（Garbine Muguruza、スペイン）/4310ポイント
6位：マリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）/3760ポイント
7位：オンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）/3455ポイント
8位：アネット・コンタベイト（Anett Kontaveit、エストニア）/3396ポイント
9位：イガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）/3286ポイント
10位：パウラ・バドサ（Paula Badosa、スペイン）/3224ポイント
11位：アナスタシア・パフリュチェンコワ（Anastasia Pavlyuchenkova、ロシア）/3076ポイント
12位：ソフィア・ケニン（Sofia Kenin、米国）/2971ポイント
13位：大坂なおみ（Naomi Osaka）/2956ポイント
14位：エレナ・リバキナ（Elena Rybakina、カザフスタン）/2855ポイント
15位：エリナ・スビトリーナ（Elina Svitolina、ウクライナ）/2726ポイント
16位：エリーゼ・メルテンス（Elise Mertens、ベルギー）/2690ポイント
17位：アンゲリク・ケルバー（Angelique Kerber、ドイツ）/2671ポイント
18位：ペトラ・クビトバ（Petra Kvitova、チェコ）/2660ポイント
19位：ジェシカ・ペグラ（Jessica Pegula、米国）/2650ポイント
20位：エマ・ラドゥカヌ/2627ポイント
(c)AFP