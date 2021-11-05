【11月5日 Xinhua News】中国の国有大手商業銀行6行の2021年1～9月期決算が出そろった。いずれも前年同期比で2桁の増益を確保。売上高に当たる経常収益も全行で増加した。

純金利収入、純手数料収入もそろって増加。純金利収入の伸び率は1・9～6・5％、純手数料収入の伸び率は郵政貯蓄銀が32・6％と最も大きかった。純金利マージン（NIM）は各行とも1～6月期に比べほぼ横ばい。9月末時点の貸出残高は年初から9・4～11・5％増えた。貸出先別に見ると、金融包摂や農村振興、グリーン金融向けなどが多かった。9月末時点の不良債権比率は年初から0・05～0・17ポイント低下。自己資本比率は全行で監督管理基準を満たした。

各行の業績は次の通り。（純利益、経常収益、かっこ内は前年同期比、1元＝約18円）

▽中国工商銀行 2518億2100万元（10・1％増）、7120億9300万元（7・0％増）

▽中国建設銀行 2321億5300万元（12・8％増）、6244億500万元（9・3％増）

▽中国農業銀行 1867億900万元（12・9％増）、5448億9700万元（9・4％増）

▽中国銀行 1635億2300万元（12・2％増）、4560億7400万元（6・3％増）

▽中国郵政儲蓄銀行 645億700万元（22・1％増）、2383億5800万元（10・2％増）

▽交通銀行 643億6千万元（22・1％増）、1999億7千万元（7・9％増）(c)Xinhua News/AFPBB News