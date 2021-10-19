【10月19日 Xinhua News】中国国家衛生健康委員会は19日、31省・自治区・直轄市と新疆生産建設兵団から18日に報告を受けた新型コロナウイルスの新規感染者（無症状感染者除く）が25人だったと発表した。市中感染症例は9人（陝西省西安市5人、内モンゴル自治区シリンゴル盟2人、湖南省長沙市1人、寧夏回族自治区銀川市1人）で、残り16人は海外で感染したと思われる輸入症例（上海市5人、雲南省4人、広東省3人、湖南省2人、福建省1人、甘粛省1人）。輸入症例の患者には無症状から発症が確認された4人（湖南省2人、広東省1人、甘粛省1人）が含まれる。

新たな死者は確認されず、感染の疑いがある患者は1人（上海市での輸入症例）増えた。新たに退院した人は27人で、経過観察が解除された濃厚接触者は752人だった。

19日午前0時時点の中国本土の感染者数は514人。うち輸入症例患者は457人（1人は重症）で、感染の疑いがある患者は2人。輸入症例の累計感染者数は9438人で、8981人が既に退院している。輸入症例での死者は確認されていない。

18日に新たに確認された無症状感染者は19人で、内訳は市中感染症例が2人（雲南省徳宏ダイ族チンポー族自治州1人、陝西省西安市1人）、輸入症例が17人。同日に確定診断された感染者は4人（いずれも輸入症例）、経過観察が解除されたのは19人（うち輸入症例18人）だった。現在、経過観察を受けている無症状感染者は356人（うち輸入症例341人）となっている。

19日午前0時時点の中国本土の累計感染者数は9万6571人で、退院者は9万1421人、死者は4636人。特定された濃厚接触者は累計121万3842人で、2万976人が今も経過観察を受けている。

香港・マカオ・台湾地区からの感染確認報告は累計2万8713人で、内訳は香港特別行政区が1万2299人（退院1万1994人、死者213人）、マカオ特別行政区が77人（退院66人）、台湾地区が1万6337人（退院1万3742人、死者846人）だった。(c)Xinhua News/AFPBB News