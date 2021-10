【10月16日 AFP】英覆面ストリートアーティスト、バンクシー(Banksy)の代表作「Girl with Balloon(風船と少女)」シリーズの2枚組作品が15日、競売に掛けられ、310万ポンド(約4億9000万円)で落札された。

2005年に制作されたもので、英競売大手クリスティーズ(Christie's)によれば落札予想額は250万~350万ポンド(約3億9000万円~5億5000万円)だった。

14日には、2018年の落札直後にシュレッダーで一部が細断され「Love is in the Bin(愛はごみ箱の中に)」と改名された「Girl with Balloon」シリーズの一枚が、バンクシー作品としては過去最高額となる1858万ポンド(約29億円)で落札された。

「Girl with Balloon」は、ロンドン東部の壁に少女がハート形の風船に手を伸ばす場面をステンシルワークで描かれたものだった。その後さまざまなバージョンが登場し、英メディアの間では21世紀初頭の最も重要な芸術作品の一つと呼ばれている。(c)AFP