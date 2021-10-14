中国は国家公園制度を導入 第一陣に23万平キロ保護
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【10月14日 CGTN Japanese】国家公園制度が中国で正式に導入されました。12日、雲南省（Yunnan）昆明市（Kunming）で開かれた国連「生物多様性条約」第15回締約国会議（COP15）の首脳サミットで、習近平（Xi Jinping）国家主席が第一陣に指定された5つの国家公園のリストを公表しました。
この5つの公園とは、青海省（Qinghai）南部の三江源国家公園、福建省（Fujian）の武夷山国家公園、四川（Sichuan）、陝西（Shaanxi）、甘粛（Gansu）の三省をまたぐジャイアントパンダ国家公園、黒竜江省（Heilongjiang）と吉林省（Jilin）を跨（また）ぐ東北虎（アムールトラ）・東北ヒョウ国家公園、海南熱帯雨林国家公園の5地点です。保護地域は合わせて23万平方キロメートルに上り、国の重点保護野生動植物種の約3割が生息しているということです。
また、正式導入に先立ち、中国は2015年から、12省の10地点で国家公園の試験的運用を行い、「国家公園設立規範」を整備しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News