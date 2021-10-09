バロンドール今年は誰の手に メッシ、ロナウドら候補30人発表
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【10月9日 AFP】仏サッカー専門誌「フランス・フットボール（France Football）」は8日、2021年の世界最優秀選手賞「バロンドール（Ballon d'Or）」の候補30人を発表し、6度の受賞に輝くパリ・サンジェルマン（Paris Saint-Germain、PSG）のリオネル・メッシ（Lionel Messi）や同5度を誇るマンチェスター・ユナイテッド（Manchester United）のクリスティアーノ・ロナウド（Cristiano Ronaldo）らが名を連ねた。
今回はPSGのネイマール（Neymar da Silva Santos Junior）やキリアン・エムバペ（Kylian Mbappe）、レアル・マドリード（Real Madrid）のカリム・ベンゼマ（Karim Benzema）、欧州選手権（UEFA Euro 2020）と欧州チャンピオンズリーグ（UEFA Champions League 2020-21）優勝に貢献したチェルシー（Chelsea）のイタリア代表ジョルジーニョ（Jorginho）、チャンピオンズリーグの準決勝、決勝でマンオブザマッチに輝いたチェルシーのヌゴロ・カンテ（N’Golo Kante）らとの争いになるとみられる。
他には昨季欧州最多の41ゴールを決めたバイエルン・ミュンヘン（Bayern Munich）のロベルト・レワンドフスキ（Robert Lewandowski）や、チャンピオンズリーグ得点王に輝いたボルシア・ドルトムント（Borussia Dortmund）のアーリング・ブラウト・ハーランド（Erling Braut Haaland）らが選ばれた。
欧州選手権準優勝のイングランドからは、トッテナム・ホットスパー（Tottenham Hotspur）のハリー・ケイン（Harry Kane）やチェルシーのメイソン・マウント（Mason Mount）、マンチェスター・シティ（Manchester City）のラヒーム・スターリング（Raheem Sterling）らが選出された。
昨年のバロンドールは新型コロナウイルスのパンデミック（世界的な大流行）のため、中止となった。(c)AFP