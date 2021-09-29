【9月29日 Xinhua News】中国長江デルタ地域（上海市、江蘇省、浙江省、安徽省）は鉄道網の整備を加速させている。中国鉄路上海局集団の関係者によると、今年の鉄道インフラ投資規模は750億元（1元＝約17円）を超えると見込まれ、第14次5カ年規画（2021～25年）の5年間では1兆元に達すると予想される。25年末の営業距離は1万7千キロ、うち高速鉄道は約9500キロを予定しており、それぞれ20年末から4200キロ、3500キロ延伸される。

国家発展改革委員会が6月に発表した「長江デルタ地域多層的軌道交通計画」によると、長江デルタの鉄道網は25年にほぼ完成し、幹線鉄道や都市間鉄道、市域（近郊）鉄道、都市軌道交通からなる多層的な軌道交通システムが形成される。営業距離は8千キロ増え、2万2千キロになる。中でも都市間鉄道は1500キロに達し、長江デルタの大都市間および上海、南京、杭州、合肥、寧波各都市と周辺都市間で1時間～1時間半の交通圏を構築する。市域鉄道網は千キロとなり、上海大都市圏と南京、杭州、合肥、寧波各都市圏で30分～1時間の通勤圏を形成する。(c)Xinhua News/AFPBB News