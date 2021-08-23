【8月23日 Xinhua News】中国の動画配信大手、嗶哩嗶哩（ビリビリ、bilibili）が19日発表した2021年第2四半期（4～6月）決算（未監査）は、売上高が前年同期比72％増の44億9千万元（1元＝約17円）だった。純損益は11億2180万元の赤字で、赤字幅は前年同期の5億7090万元から96％拡大した。

月間アクティブユーザー数（MAU）は38％増の2億3700万人、うちモバイル端末利用者は44％増の2億2千万人だった。デイリーアクティブユーザー数（DAU）は24％増の6300万人。月間課金ユーザー数（MPU）は62％増の2100万人で、課金率は前年同期の7・5％から8・8％に上昇した。

100問の昇級テストに合格し「正式会員」となったユーザー数は6月末時点で35％増の1億2千万人。正式会員の1年後のリテンション率（定着率）は80％前後を維持した。ユーザーコミュニティーの忠誠度と活発度が極めて高く、10年前に登録したユーザーの50％以上が今でもビリビリを定期的に利用している。「大会員」と呼ばれる有料会員は6月末時点で66％増の1742万人となり、過去最高を更新した。(c)Xinhua News/AFPBB News