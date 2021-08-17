ジョコビッチ、1位在位334週に 最新世界ランク
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【8月17日 AFP】男子テニスの最新世界ランキングが16日に発表され、今月末に開幕する全米オープン（US Open Tennis Championships 2021）で年間グランドスラムの達成を目指すノバク・ジョコビッチ（Novak Djokovic、セルビア）が1位の座を堅持し、通算の在位期間は334週となった。
ジョコビッチに次ぐ同310週の記録を持ち、現在世界9位につけるロジャー・フェデラー（Roger Federer、スイス）は前日、膝の再手術のため数か月離脱すると発表している。
前週のナショナルバンク・オープン（National Bank Open 2021）を制したダニール・メドベージェフ（Daniil Medvedev、ロシア）が2位をキープし、同大会で準優勝となったライリー・オペルカ（Reilly Opelka、米国）は10ランクアップして22位に浮上した。
最新ATPランキングは以下の通り。
1位：ノバク・ジョコビッチ/1万2113ポイント
2位：ダニール・メドベージェフ/1万120ポイント
3位：ステファノス・チチパス（Stefanos Tsitsipas、ギリシャ）/8350ポイント
4位：ラファエル・ナダル（Rafael Nadal、スペイン）/7815ポイント
5位：アレクサンダー・ズベレフ（Alexander Zverev、ドイツ）/7263ポイント
6位：ドミニク・ティエム（Dominic Thiem、オーストリア）/7005ポイント
7位：アンドレイ・ルブレフ（Andrey Rublev、ロシア）/5903ポイント
8位：マッテオ・ベレッティーニ（Matteo Berrettini、イタリア）/5533ポイント
9位：ロジャー・フェデラー/4170ポイント
10位：デニス・シャポバロフ（Denis Shapovalov、カナダ）/3625ポイント
11位：キャスパー・ルード（Casper Ruud、ノルウェー）/3350ポイント
12位：ホベルト・ホルカシュ（Hubert Hurkacz、ポーランド）/3288ポイント
13位：パブロ・カレーニョ・ブスタ（Pablo Carreno-Busta、スペイン）/3203ポイント
14位：ディエゴ・シュワルツマン（Diego Schwartzman、アルゼンチン）/2935ポイント
15位：ヤニック・シナー（Jannik Sinner、イタリア）/2745ポイント
16位：ロベルト・バウティスタ・アグト（Roberto Bautista Agut、スペイン）/2720ポイント
17位：フェリックス・オジェ・アリアシム（Felix Auger-Aliassime、カナダ）/2693ポイント
18位：アレックス・デミノー（Alex De Minaur、オーストラリア）/2555ポイント
19位：クリスティアン・ガリン（Cristian Garin、チリ）/2510ポイント
20位：グリゴール・ディミトロフ（Grigor Dimitrov、ブルガリア）/2466ポイント
(c)AFP