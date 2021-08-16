【今日のブエルタ】フィリプセンが第2S優勝、集団スプリント制す
発信地：ブルゴス/スペイン
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【8月16日 AFP】ブエルタ・ア・エスパーニャ（Vuelta a Espana 2021）は15日、第2ステージ（カレルエガからブルゴスガモナル、166.7キロメートル）が行われ、アルペシン・フェニックス（Alpecin-Fenix）のジャスパー・フィリプセン（Jasper Philipsen、ベルギー）がゴール前の集団スプリントを制し、優勝した。
ドゥクーニンク・クイックステップ（Deceuninck Quick Step）のファビオ・ヤコブセン（Fabio Jakobsen、オランダ）が2位、チーム・バイクエクスチェンジ（Team BikeExchange）のマイケル・マシューズ（Michael Matthews、オーストラリア）が3位に続いた。
チーム・ユンボ・ビスマ（Team Jumbo Visma）のプリモシュ・ログリッチ（Primoz Roglic、スロベニア）が総合首位を維持。ログリッチの大きなライバルとなるイネオス・グレナディアーズ（Ineos Grenadiers）のエガン・ベルナル（Egan Bernal、コロンビア）とリチャル・カラパス（Richard Carapaz、エクアドル）も集団で危なげなくフィニッシュした。(c)AFP